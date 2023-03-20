Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития опубликовало ежегодный (начиная с апреля 2012) Всемирный доклад о счастье, в котором отмечается более высокий уровень благотворительности во всех регионах мира, чем до пандемии коронавируса.

— Covid-19 унес 6,7 млн жизней, закрыл целые страны и спровоцировал глобальный экономический спад, но не повлиял на счастье человечества, — говорится в документе.

В международном исследовании приняли участие более чем 100 тыс. человек в 137 странах.

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Когда людей попросили оценить свою жизнь по шкале от одного до 10, они ставили такие же высокие баллы в 2020–2022, как и в 2017–2019 годах.

В Докладе подчеркивается, что в западных странах дела обстоят хуже, но в целом страдания, вызванные Covid-19, компенсировались увеличением способности делиться и заботиться друг о друге в трудные времена.

— В Украине зарегистрированная благотворительность достигла рекордного уровня благодаря высоким показателям пожертвований и помощи незнакомцам, а в России значительно снизилась, — отмечается в документе ООН.

Но, по словам экспертов, этого было недостаточно, чтобы остановить общее падение счастья в воюющей стране, которая находилась в нижней половине турнирной таблицы — на 92-м месте по среднему показателю за три года.

— Несмотря на масштабы страданий и ущерба в Украине, оценки жизни в сентябре 2022 года оставались выше, чем после аннексии Крыма в 2014 году, — говорится в отчете.

Как отметил директор Исследовательского центра благополучия Оксфордского университета Эммануэль Де Неве, это происходит отчасти благодаря необычайному росту чувства товарищества по всей Украине, о чем свидетельствуют данные о помощи незнакомцам и пожертвованиях.

В 2022 году украинцы оценили свое общее благополучие на уровне 5,1 из 10, что ниже, чем в 2021 году. Для сравнения, Великобритания набрала 6,8 балла, а Финляндия — 7,8.