Підрозділ ООН з пошуку рішень стабільного розвитку опублікував щорічну (починаючи з квітня 2012 р.) Всесвітню доповідь про щастя, в якій відзначається більш високий рівень благодійності у всіх регіонах світу, ніж до пандемії коронавірусу.

– Covid-19 забрав 6,7 млн життів, закрив цілі країни і спровокував глобальний економічний спад, але не вплинув на щастя людства, – йдеться в документі.

У міжнародному дослідженні взяли участь більше ніж 100 тис. осіб у 137 країнах.

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Коли людей попросили оцінити своє життя за шкалою від одного до 10, вони ставили такі ж високі бали в 2020-2022, як і в 2017-2019 роках.

У доповіді наголошується, що в західних країнах справи йдуть гірше, але загалом страждання, викликані Covid-19, компенсувалися збільшенням здатності ділитися і піклуватися одне про одного у важкі часи.

– В Україні зареєстрована благодійність досягла рекордного рівня завдяки високим показникам пожертвувань і допомоги незнайомцям, а в Росії значно знизилася, – наголошується в документі ООН.

Але, за словами експертів, цього було недостатньо, щоб зупинити загальне падіння щастя у країні, що воює, яка перебувала в нижній половині турнірної таблиці – на 92-му місці за середнім показником за три роки.

– Попри масштаби страждань та збитків в Україні, оцінки життя у вересні 2022 року були вищими, ніж після анексії Криму у 2014 році, – йдеться у звіті.

Як зазначив директор дослідницького Центру добробуту Оксфордського університету Еммануель де Неве, це відбувається частково завдяки надзвичайному зростанню почуття товариства по всій Україні, про що свідчать дані про допомогу незнайомцям і пожертвування.

У 2022 році українці оцінили своє загальне добробуту на рівні 5,1 з 10, що нижче, ніж у 2021 році. Для порівняння, Велика Британія набрала 6,8 бала, а Фінляндія — 7,8.