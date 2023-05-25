В Україні 25 травня вперше масштабно відзначили Stop The Bleed Day – День зупинки кровотеч. Представники близько 100 міжнародних та українських компаній одночасно взяли участь в онлайн-тренінгу із зупинки кровотеч.

У підсумку скарбничка національних рекордів України поповнилася ще одним, наймасовішим онлайн-тренінгом із зупинки кровотечі, в якому взяли участь одночасно 680 осіб.

Рекорд зафіксував і оголосив офіційний представник Національного реєстру рекордів Віталій Зорін.

Наймасовіший онлайн-тренінг організувала компанія FAST. Партнерами виступили PULSE – Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort та низка благодійних фондів і організацій.

Кампанію Stop The Bleed 2014 року ініціювала Американська колегія хірургів, поставивши завдання навчити понад 200 млн людей у всьому світі зупиняти кровотечі. До святкування вже приєдналися Велика Британія, Ізраїль, Німеччина, а тепер і Україна.

За даними North American Rescue, 35% усіх догоспітальних травматичних смертей спричинені саме кровотечею, яка може вбити людину за 3-5 хвилин.

З огляду на те, що середній час прибуття швидкої в Україні становить до 20 хвилин, саме дії очевидця є єдиним шансом врятувати життя в екстреній ситуації.

Джерело: Pulse