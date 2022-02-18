Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова надали екстрену допомогу українському воїну, якого доставили в рекордно короткий термін – через 1,5 години після поранення. Про це повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

Олегу 21 рік, він з Дніпропетровської області. До демобілізації залишалося два місяці. Поранення отримав в Авдіївці, на позиції, куди прилетіла 82-а міна.

Снаряд вибухнув прямо біля хлопця. Пошкодив обличчя і стегно, з якого дістали осколок. Стан бійця оцінюється як середньої тяжкості. Є контузія і струс головного мозку.

Заслуговує на увагу те, що він був доставлений до лікарні Мечникова за 1,5 години після поранення: 45 хвилин на гелікоптері і 7 хвилин на швидкій допомозі.

Кращі хірурги і реаніматологи зробили все, щоб вже сьогодні віддати бійця в госпіталь, де він пройде подальше лікування і реабілітацію.

Сергій Риженко висловив подяку всім, хто брав участь у цьому процесі. У тому числі генералу Олександру Павлюку і Тетяні Рубан, яка, як тільки гелікоптер піднявся в повітря, інформувала лікарів про характер поранення.

Відразу була підготовлена операційна, кров для переливання і все, щоб надати необхідну допомогу.

За словами Сергія Риженка, життю Олега нічого не загрожує. Після недовгого перебування в госпіталі він зможе або дослужити далі, або залишитися вдома.

Керівник лікарні Мечникова особливо підкреслив, що військова медицина сьогодні набрала обертів, і практично всі поранені надходять в лікувальні установи за рекордно короткі терміни.

Як зазначив Сергій Риженко, за весь час війни на сході України в лікарні Мечникова врятували понад 3 тис. поранених, перелили близько 3 тонн препаратів крові. Можна сказати, що на кожного пораненого припало майже 1 л крові дніпровців. І цим фактом не можна не пишатися.

Джерело: Сергей Риженко