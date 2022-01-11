Висококласні фахівці Дніпропетровської обласної лікарні імені І.І.Мечникова своєчасно діагностували і прооперували аневризму головного мозку 30-річній вагітній жінці.

Мешканка Дніпра Ольга була на 30 тижні вагітності й готувалася з родиною затишно і святково зустріти Новий рік. Як раптом відчула різкий головний біль, запаморочення. Потім настав повний морок втрати свідомості.

Бригада швидкої екстреної допомоги доставила жінку до лікарні Мечникова. Там провели комп’ютерне дослідження, ангіографію – контрастний метод діагностики захворювань судин.

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Результати показали наявність згустків крові в головному мозку, що й призвело до важкого стану. Було прийнято рішення про негайну операцію. Незважаючи на святкові дні, всі медики оперативно зібралися в операційній.

Після екстреного консиліуму в ендоваскулярному центрі була проведена емболізація (закупорка) аневризми: через доступ в променевій артерії в судини головного мозку введений спеціальний провідник, і аневризма була заповнена мікроспіралями (емболами).

Втручання проводили нейрохірурги Юрій Чередниченко та Андрій Мірошниченко.

Сьогодні майбутня мама як страшний сон згадує новорічну ніч. Виписуючись з лікарні, вона зі сльозами на очах дякує медикам і просить народжувати свого первістка саме в пологовому будинку лікарні Мечникова.

Ольга зізнається, що її порятунок – справжнє диво, яке сталося в новорічну ніч.

Джерело: Сергій Риженко