Высококлассные специалисты Днепропетровской областной больницы имени И.И. Мечникова своевременно диагностировали и прооперировали аневризму головного мозга 30-летней беременной женщине.

Жительница Днепра Ольга была на 30 неделе беременности и готовилась всей семьей уютно и празднично встретить Новый год. Как вдруг почувствовала резкую головную боль, головокружение. Затем наступил полный мрак потери сознания.

Бригада скорой экстренной помощи доставила женщину в больницу Мечникова. Там провели компьютерное исследование, ангиографию – контрастный метод диагностики заболеваний сосудов.

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Результаты показали наличие сгустков крови в головном мозге, что и привело к тяжелому состоянию. Было принято решение о немедленной операции. Несмотря на праздничные дни, все медики оперативно собрались в операционной.

После экстренного консилиума в эндоваскулярном центре была проведена эмболизация (закупорка) аневризмы: через доступ в лучевой артерии в сосуды головного мозга введен специальный проводник, и аневризма была заполнена микроспиралями (эмболами).

Вмешательство проводили нейрохирурги Юрий Чередниченко и Андрей Мирошниченко.

Сегодня будущая мама как страшный сон вспоминает новогоднюю ночь. Выписываясь из больницы, она со слезами на глазах благодарит медиков и просит рожать своего первенца именно в роддоме больницы Мечникова.

Ольга признается, что ее спасение – настоящее чудо, которое случилось в новогоднюю ночь.

Источник: Сергей Рыженко