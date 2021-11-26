В Днепропетровской областной больнице им. И.И. Мечникова нейрохирурги удалили пятисантиметровую опухоль мозга 58-летней пациентке.

Наталья шла по улице, когда внезапно ослабели конечности, она упала, в глазах ее были страх и ужас.

Скорую вызвали прохожие, совершенно незнакомые люди.

После обследования был установлен диагноз – рак мозга. Все время возле мамы находились 13-летняя дочь и 29-летний сын.

— Команда нейрохирургов – Aндрей Сирко, Вадим Ботиков — пошли на сложную пятичасовую операцию, — написал на своей страничке в Facebook генеральный директор больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко. — Пятисантиметровая опухоль в важной зоне левого полушария (доминантного полушария) руками опытных хирургов удалена.

Спустя неделю Наталья уже ходила по отделению, строила дальнейшие планы на жизнь.

— Для наших нейрохирургов операционная — одна из самых красивых вещей в их жизни, — написал Сергей Рыженко. — Они не поддаются иллюзиям, делают все так, чтобы не было разочарований.

При прощании Наталья сказала врачам, что в настоящем испытывает самое большое желание всех расцеловать.

Недавно в этой же больнице была прооперирована роженица с огромной аневризмой которая угрожала ее жизни.

Источник: Сергей Рыженко