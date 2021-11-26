У Дніпропетровській обласній лікарні ім. І.І. Мечникова нейрохірурги видалили п’ятисантиметрову пухлину мозку 58-річній пацієнтці.
Наталія йшла вулицею, коли раптово послабшали кінцівки, вона впала, в очах її були страх і жах.
Швидку викликали перехожі, незнайомі люди.
Після обстеження було встановлено діагноз – рак мозку. Увесь час біля мами перебували 13-річна донька та 29-річний син.
– Команда нейрохірургів – Андрей Сірко, Вадим Ботіков – пішли на складну п’ятигодинну операцію, – написав на своїй сторінці у Facebook генеральний директор лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко. – П’ятисантиметрову пухлину у важливій зоні лівої півкулі хірурги видалили.
Через тиждень Наталія вже ходила відділенням, будувала подальші плани на життя.
– Для наших нейрохірургів операційна – одна з найкрасивіших речей у їхньому житті, – написав Сергій Риженко. – Вони не піддаються ілюзіям, роблять все так, щоб не було розчарувань.
При прощанні Наталія сказала лікарям, що насправді відчуває найбільше бажання всіх поцілувати.
Нещодавно у цій же лікарні було прооперовано породіллю з величезною аневризмою , що загрожувала її життю.
Джерело: Сергій Риженко