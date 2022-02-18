Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И.Мечникова оказали экстренную помощь украинскому воину, которого доставили в рекордно короткий срок – через 1,5 часа после ранения. Об этом сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

Олегу 21 год, он из Днепропетровской области. До демобилизации оставалось два месяца. Ранение получил в Авдеевке, на позиции, куда прилетела 82-я мина.

Снаряд взорвался прямо возле парня. Повредил лицо и бедро, из которого достали осколок. Состояние бойца оценивается как средней тяжести. Есть контузия и сотрясение головного мозга.

Заслуживает внимания то, что он был доставлен в больницу Мечникова за 1,5 часа после ранения: 45 минут на вертолете и 7 минут на скорой помощи.

Лучшие хирурги и реаниматологи сделали все, чтобы уже сегодня отдать бойца в госпиталь, где он пройдет дальнейшее лечение и реабилитацию.

Сергей Рыженко выразил благодарность всем, кто участвовал в этом процессе. В том числе генералу Александру Павлюку и Татьяне Рубан, которая, как только вертолет поднялся в воздух, информировала врачей о характере ранения.

Сразу была подготовлена операционная, кровь для переливания и все, чтобы оказать необходимую помощь.

По словам Сергея Рыженко, жизни Олега ничего не угрожает. После недолгого пребывания в госпитале он сможет или дослужить дальше, или остаться дома.

Руководитель больницы Мечникова особо подчеркнул, что военная медицина сегодня набрала обороты, и практически все раненые поступают в лечебные учреждения за рекордно короткие сроки.

Как отметил Сергей Рыженко, за все время войны на Востоке Украины в больнице Мечникова спасли более 3 тыс. раненых, перелили около 3 тонн препаратов крови. Можно сказать, что на каждого раненого пришлось почти 1 л крови днепровцев. И этим фактом нельзя не гордиться.

Источник: Сергей Рыженко