В Днепре врачи спасают 18-летнего парня, который попал в страшное ДТП и тяжело раненного военнослужащего из района проведения ООС.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Рыженко в социальных сетях.

По его словам, 19 января Станислав попал в серьезную аварию на своем скутере в Криворожском районе. После ДТП его доставили в ближайшую больницу.

— Врач, осмотрев бездыханное тело парня, сказал маме, что если его смогут довезти до больницы Мечникова в Днепр, тогда у него появится шанс выжить. Мама через горячую линию вызвала скорую помощь, — рассказал Рыженко.

Он добавил, что парня, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, привезли в реанимацию политравмы Мечникова. Он уже почти месяц находится в больнице.

За это время он начал выполнять элементарные команды врачей, а также его уже отключили от ИВЛ.

— Морганием и слезами он показал, что узнал свою маму. Отца парень не имеет, — говорит врач.

Также Рыженко рассказал, что возле Станислава появился сосед — солдат. 17 февраля на фронте военнослужащий получил осколочное ранение в результате взрыва артиллерийского снаряда.

У парня разбиты осколками лицо и конечности, пострадали глаза. Его готовят к операции.

На фоне угрозы масштабного вторжения России оккупанты обострили ситуацию на Донбассе. Так, по состоянию на 22.00 17 февраля со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подробнее об обострении на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко