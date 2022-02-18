У Дніпрі лікарі рятують 18-річного хлопця, який потрапив у страшну ДТП, та важкопораненого військовослужбовця з району проведення ООС.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова Сергій Риженко у соціальних мережах.

За його словами, 19 січня Станіслав потрапив у серйозну аварію на своєму скутері у Криворізькому районі. Після ДТП його доправили до найближчої лікарні.

– Лікар, оглянувши бездиханне тіло хлопця, сказав мамі, що якщо його зможуть довезти до лікарні Мечникова до Дніпра, тоді у нього з’явиться шанс вижити. Мама через гарячу лінію викликала швидку допомогу, – розповів Риженко.

Він додав, що хлопця, підключеного до апарату штучної вентиляції легень, привезли до реанімації політравми Мечникова. Він вже майже місяць перебуває у лікарні.

За цей час він почав виконувати елементарні команди лікарів, а також його вже відключили від ШВЛ.

– Морганням та сльозами він показав, що впізнав свою маму. Батька хлопець не має, – каже лікар.

Також Риженко розповів, що біля Станіслава з’явився сусід – солдат. 17 лютого на фронті військовослужбовець отримав осколкове поранення внаслідок вибуху артилерійського снаряду.

У хлопця розбиті осколками обличчя та кінцівки, постраждали очі. Його готують до операції.

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Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко