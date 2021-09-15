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Британцам предложат бустерную дозу вакцины от Covid-19

15 сентября, 16:38 Лариса Божко
вакцинація
Источник: Depositphotos

Британцам в возрасте от 50 лет и тем, кто в группах риска, будут предлагаться бустерные дозы вакцины, заявили британские чиновники на брифинге, где обсуждали планы борьбы с пандемией зимой.

Сначала они сообщили о возможности введения бустерных доз, и назвали группы людей, которым те будут предложены:

  • пожилые британцы, проживающие в домах престарелых;
  • все взрослые в возрасте от 50 лет;
  • медицинские и социальные работники;
  • взрослые, контактирующие с лицами с ослабленным иммунитетом;
  • все люди в возрасте от 16 до 49 лет с сопутствующими заболеваниями, из-за которых можно заболеть тяжелой формой Covid-19.

Эксперты отметили, что благодаря вакцинации населения уровень госпитализации снизился. Они напомнили, что начали вакцинацию в декабре 2020 года, а в марте 2021-го вводили уже вторую дозу вакцины.

Бустерные же дозы будут предложены не раньше, чем через шесть месяцев после последней (второй) дозы вакцины. Прививки будут делать прежде всего вакциной от Pfizer-BioNTech. Альтернативным будет препарат от Moderna.

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Министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Саджид Джавид отметил, что правительство одобрит рекомендации экспертов по программе бустерной вакцинации, которая заработает на следующей неделе.

Но ВОЗ и некоторые ученые заявляют, что эффективность имеющихся вакцин против тяжелой формы Covid-19 настолько высока, даже против Covid-штамма Дельта, что на этом этапе пандемии нет необходимости применять третьи, бустерные дозы.

Источник
ВВС
Теги
Коронавирус Covid-19
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