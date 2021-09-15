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Британцям запропонують бустерну дозу вакцини від Covid-19

15 Вересня, 16:38 Лариса Божко
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Британцям віком від 50 років та тим, хто у групах ризику, будуть пропонувати бустерні дози вакцини, повідомили британські урядовці на брифінгу, де обговорювали плани боротьби з пандемією взимку.

Спочатку вони повідомили про можливість введення бустерних доз, і назвали групи людей, яким ті будуть запропоновані:

  • літні британці, що проживають у будинках для людей похилого віку;
  • усі дорослі віком від 50 років;
  • медичні та соціальні працівники;
  • дорослі, які контактують з особами із ослабленим імунітетом;
  • усі люди віком від 16 до 49 років із супутніми захворюваннями, через які можна захворіти на тяжку форму Covid-19.

Експерти наголосили, що завдяки вакцинації населення рівень госпіталізації знизився. Вони нагадали, що розпочали вакцинацію у грудні 2020 року, а у березні 2021-го вводили уже другу дозу вакцини.

Бустерні ж дози будуть запропоновані не раніше, ніж за шість місяців після останньої (другої) дози вакцини. Щеплення робитимуть насамперед вакциною від Pfizer-BioNTech. Альтернативним буде препарат від Moderna.

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Міністр охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії Саджид Джавід зазначив, що уряд схвалить рекомендації експертів щодо програми бустерної вакцинації, яка запрацює наступного тижня.

Однак ВООЗ і деякі вчені заявляють, що ефективність наявних вакцин проти важкої форми Covid-19 настільки висока, навіть проти Covid-штаму Дельта, що на цьому етапі пандемії немає необхідності застосовувати треті, бустерні дози.

Джерело
ВВС
Теги
Коронавирус Covid-19
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