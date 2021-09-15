Британцям віком від 50 років та тим, хто у групах ризику, будуть пропонувати бустерні дози вакцини, повідомили британські урядовці на брифінгу, де обговорювали плани боротьби з пандемією взимку.

Спочатку вони повідомили про можливість введення бустерних доз, і назвали групи людей, яким ті будуть запропоновані:

літні британці, що проживають у будинках для людей похилого віку;

усі дорослі віком від 50 років;

медичні та соціальні працівники;

дорослі, які контактують з особами із ослабленим імунітетом;

усі люди віком від 16 до 49 років із супутніми захворюваннями, через які можна захворіти на тяжку форму Covid-19.

Експерти наголосили, що завдяки вакцинації населення рівень госпіталізації знизився. Вони нагадали, що розпочали вакцинацію у грудні 2020 року, а у березні 2021-го вводили уже другу дозу вакцини.

Бустерні ж дози будуть запропоновані не раніше, ніж за шість місяців після останньої (другої) дози вакцини. Щеплення робитимуть насамперед вакциною від Pfizer-BioNTech. Альтернативним буде препарат від Moderna.

Міністр охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії Саджид Джавід зазначив, що уряд схвалить рекомендації експертів щодо програми бустерної вакцинації, яка запрацює наступного тижня.

Однак ВООЗ і деякі вчені заявляють, що ефективність наявних вакцин проти важкої форми Covid-19 настільки висока, навіть проти Covid-штаму Дельта, що на цьому етапі пандемії немає необхідності застосовувати треті, бустерні дози.