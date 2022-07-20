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Бубонная чума в Китае. У пастуха подтвердили опасную инфекцию

20 июля 2022, 11:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
чума бактерия
Источник: Depositphotos

19 июля 2022 года в больнице общего профиля Медицинского университета Нинся был подтвержден случай чумы (бубонной чумы).

У пастуха Лю Моумоу 45 лет 12 июля в 9.00 появилась лихорадка, затем сильная усталость. Он потерял сознание, затем началась диарея.

Мужчина приехал в город в Иньчуань (Внутренняя Монголия) и отправился в 3-ю народную больницу. На следующий день он отправился в 4-ю народную больницу автономного района. Очевидно, оказанная помощь не помогла. А 14 июля он отправился в Больницу общего профиля Медицинского университета Нинся, где 19 июля ему поставили диагноз. Подозрение на чуму было подтверждено в тот же день.

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В настоящее время в регионе народное правительство запустило четырехуровневое реагирование на чрезвычайные ситуации, а соответствующие регионы и подразделения полностью активировали механизм реагирования на чрезвычайные ситуации и приняли строгие меры по управлению классификацией и контролю за областями и персоналом, связанными с эпидемией.

Источник: Правительство Китая

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