19 липня 2022 року у лікарні загального профілю Медичного університету Нінся було підтверджено випадок чуми (бубонної чуми).

У пастуха Лю Моумоу 45 років 12 липня о 9.00 з’явилася лихоманка, потім сильна втома. Він знепритомнів, потім почалася діарея.

Чоловік приїхав до міста Інньчуань (Внутрішня Монголія) і відправився до 3-ї народної лікарні. Наступного дня він вирушив до 4-ї народної лікарні автономного району. Очевидно, надана допомога не була дієвою. А 14 липня він вирушив до Лікарні загального профілю Медичного університету Нінся, де 19 липня йому поставили діагноз. Підозра на чуму була підтверджена того ж дня.

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Наразі у регіоні народний уряд запустив чотирирівневе реагування на надзвичайні ситуації, а відповідні регіони та підрозділи повністю активували механізм реагування на надзвичайні ситуації та вжили суворих заходів щодо управління класифікацією та контролю за областями та персоналом, пов’язаними з епідемією.

Джерело: Уряд Китаю