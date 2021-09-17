Сегодня мы все больше говорим, читаем и думаем о коронавирусе, который пока победно шествует по земному шару. Но стали забывать о других страшных болезнях, которые в прежние века были причиной вымирания целых народов на всех континентах.

Одна из таких болезней — чума, бушевавшая не одно столетие и вызывавшая мистический ужас у людей. Ее еще называли «черной смертью», поскольку никакого лечения просто не было. Многие считают, что чума уже стала историей медицины. Но…

То и дело снова появляются новости о случаях заболевания бубонной чумой с летальным исходом (как на Мадагаскаре в 2017 году). Вроде, и далеко от Украины, но в то же время совсем близко, учитывая нынешнее открытое пространство для туристических поездок, последние афганские события, массовые перемещения беженцев.

Готовится ли нам к худшему? С этим вопросом Факты ICTV обратились к Наталье Выдайко, заведующей референс-лабораторией по исследованию особо опасных патогенов Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

— Наталья Борисовна, а что это за болезнь — чума, о которой большинство украинцев знают только из истории?

— Чума — острое инфекционное заболевание бактериальной этиологии (возбудитель — Yersinia pestis), относится к особо опасным инфекциям. Это природно-очаговая зоонозная болезнь, носителями которой являются дикие грызуны, а переносчиками — блохи, паразитирующие на них.

Болезнь характеризуется высокой летальностью.

Заражение человека происходит при укусе инфицированными блохами (бубонная или септическая форма), при контакте с больными или погибшими от чумы грызунами, а также при убое и обработке больного чумой скота, к примеру, верблюдов. Чума может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем (легочная чума — наиболее опасная форма), а также при контакте с трупами или вещами умершего человека (как правило, бубонная чума). Болезнь распространяется быстро, как пожар в сухом лесу. За две тысячи лет чума убила сотни миллионов человек. Недаром ее прозвали «черной смертью».

Первое упоминание о чуме встречается в древнеегипетском манускрипте и относится к IV веку до нашей эры. А вообще человечество пережило три пандемии чумы. Во время второй пандемии в XIV веке умерло примерно 75 млн человек. Природа болезни тогда еще была неизвестной, но, чтобы прекратить ее распространение, разъединяли больных и здоровых. Так появилось то, что впоследствии назвали карантином.

— Как мы знаем, во время чумных эпидемий применили и первые маски, у которых был несколько зловещий вид.

— Да, а еще — длинный халат из накрахмаленного льна, длинные перчатки и высокие сапоги — это стало прообразом первых средств индивидуальной защиты (СИЗ). И сегодня один из вариантов СИЗ, который применяется на практике, так и называется — противочумный костюм.

— Наверное не случайно возбудитель чумы считается биологическим оружием?

— Да, причем с давних времен. В истории сохранились сведения о том, что в 1346 году по приказу хана Золотой Орды Тохтамыша на территорию генуэзской крепости Кафа (нынешняя Феодосия), которая находилась в осаде, забрасывали трупы людей и животных, погибших от бубонной чумы, а также зараженные одеяла. В результате Кафа сдалась, а чума распространилась по всей Европе, вызвав страшную эпидемию, которая унесла жизни примерно 10% населения тогдашнего мира.

С чумой, точнее с ее носителями — крысами тоже пробовали бороться биологическим оружием. Эпидемия чумы в Одессе в 1902 году пошла на спад после применения … возбудителя крысиного тифа. В Одесской бактериологической станции (позже Одесская противочумная станция, а сейчас это Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И. Мечникова Министерства здравоохранения Украины) были изготовлены тысячи флаконов культуры возбудителя крысиного тифа. В течение нескольких дней кусочки хлеба, пропитанные этой культурой, разбрасывались по городу. Однако биологический метод борьбы с крысами не нашел дальнейшего применения, как недостаточно эффективный.

Массовые вспышки чумы продолжались вплоть до конца XVIII века. Ученые считают, что чума унесла жизни около 60% жителей Европы.

В научной литературе описан показательный случай вспышки чумы в Киеве на Подоле в 1770 году, куда прибыл купец из Польши. Через несколько дней он и вся его семья заболели и умерли. Врачи не смогли сразу распознать чуму, никакие противоэпидемические меры не были приняты, начали болеть и умирать соседи. Лишь через несколько недель Подол был изолирован отрядом солдат, однако чума успела охватить весь город и пылала полгода.

— А что же произошло в XIX веке, когда чумные эпидемии неожиданно сошли на нет? Действительно ли причина этого в соблюдении строжайшего карантина и повсеместного уничтожения крыс? Или все же правы некоторые ученые, утверждавшие, что с течением времени (пусть и исчисляемого веками) геном чумной палочки потерпел мутации, которые сделали болезнь менее заразной?

— Нет достоверной информации о мутации генома Yersinia pestis в историческом ракурсе. Вполне возможно, хотя надо заметить, что мутации бактерий — процесс гораздо более сложный и медленный, чем мутации вирусов. Очевидно, что победа над пандемиями и эпидемиями чумы стала возможной благодаря карантинным, противоэпидемическим, дератизационным, санитарно-гигиеническим мероприятиям. Д. Самойлович, Д. Заболотный, Н. Гамалея, И. Мечников и многие другие эпидемиологи, микробиологи приложили немало усилий, чтобы трагическая чумная страница истории была перевернута.

К сожалению, до сих пор чума не исчезла совсем, поэтому ее опасность не стоит недооценивать. Бактерия Yersinia pestis, вызывающая страшную болезнь, продолжает жить и прекрасно себя чувствовать в диких популяциях грызунов, живущих в Азии, Африке, обеих Америках… В Европе природные очаги чумы находятся в Российской Федерации (Чеченская республика, Республика Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Астраханская область), а также в Казахстане, Азербайджане, Армении и Грузии.

В 2003 году, после пяти десятилетий отсутствия, бубонная чума среди людей повторно возникла в Алжире (Северная Африка), что указывает на циркуляцию возбудителя чумы среди животных в этом регионе. Последняя вспышка чумы была зарегистрирована совсем недавно — весной 2019 года во Внутренней Монголии. Некоторых больных спасти не удалось, хотя эту болезнь на начальных стадиях успешно лечат антибиотиками. Подчеркну слова — «успешно» и «на начальных стадиях».

— Настораживает, что именно в отношении чумы в последнее время применяют тревожный термин reemerging («возвращение»).

— Да, уже пять государств — Индия, Мозамбик, Индонезия, Алжир, Ливия — сообщили о возвращении чумы после 30-50 лет полного отсутствия этой страшной болезни. Несмотря на то, что на территории Украины нет природных очагов чумы, однако существует вероятность завоза инфекции из других стран, учитывая интенсивные международные связи.

Инкубационный период, когда зараженный человек еще не имеет клинических симптомов, длится от одного до семи дней, за это время он может преодолеть расстояние с любого уголка планеты. Украинцам, возвращающимся из путешествий по странам, где регистрируется чума, надо знать ее симптомы.

У зараженного человека внезапно повышается температура, появляется озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота. Затем воспаляются и становятся болезненными лимфатические узлы, чаще всего в паху, реже — в подмышках. Образуются заметные припухлости — «бубоны», которые могут превратиться в гнойные раны, если диагноз поставлен неправильно и не назначено адекватное лечение.

Нелеченая бубонная чума может распространиться на легкие, причем, очень быстро — в течение суток. А легочная форма чумы — одна из самых смертоносных болезней. Если лечение не начато вовремя, летальный исход вполне вероятен.

— Готовы ли сегодня соответствующие службы в Украине к непредсказуемым ситуациям?

— Относительно готовности учреждений здравоохранения приведу два примера. В 90-годах прошлого столетия в Украину доставили ​​крупную партию кожаного материала из Индии. Уже после того, как он частично был направлен на несколько объектов, поступило сообщение о подозрении заражения кожи чумой. Лаборатории особо опасных инфекций тогдашних санитарно-эпидемиологических станций отработали много материала на предмет выявления возбудителя чумы. К счастью, вся партия оказалась не заразной, а санэпидслужба продемонстрировала готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Стоит также отметить, что осуществление выборочного мониторинга циркуляции мышевидных грызунов на судах морского флота и территориях портов, имеющих международные судоходные связи с неблагополучными в плане чумы странами, возложено сейчас на Госпродпотребслужбу.

А учреждения Минздрава Украины — Центр общественного здоровья, Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И. Мечникова, областные центры по контролю и профилактике болезней — при необходимости могут сегодня провести лабораторные исследования на чуму. Украина много лет не имела практических прецедентов, при этом постоянно поддерживает компетентность персонала и обеспеченность диагностическими препаратами.