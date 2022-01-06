В Киеве наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди всех областей Украины. Так, за сутки в столице зафиксировали 1 173 новых случая Covid-19.

Однако на сегодня об ухудшении ситуации с заболеваемостью в городе и введении красной зоны карантина говорить рано. Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан.

— Рост заболеваемости начнется после старого Нового года (14 января). А именно после возвращения украинцев из отпусков и начала учебного процесса, — отметил он.

Из позитива — заболевание, вызванное штаммом вируса Омикрон, с эпидемиологической точки зрения имеет все признаки сезонного. По информации европейских ученых, этот штамм имеет массовое распространение, короткий инкубационный период до трех дней, в 90% случаев – легкая форма болезни.

Однако есть и негативные моменты. В случае массового распространения штамма Омикрон у 10% пациентов возникают средняя и тяжелые формы течения болезни. Из-за этого столичные больницы могут быть загружены. Также возникнет необходимость внесения корректив в процесс вакцинации от Covid-19.

Ранее Рубан заявлял, что в Киеве не планируют продлевать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон. По его словам, школьники вернутся за парты в соответствии с запланированным временем.