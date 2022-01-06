У Києві найгірша ситуація із захворюваністю на коронавірус серед усіх областей України. Так, за добу в столиці зафіксували 1 173 нові випадки Covid-19.

Однак на сьогодні про погіршення ситуації із захворюваністю у місті та запровадження червоної зони карантину говорити зарано. Про це розповів голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан.

– Зростання захворюваності розпочнеться після старого Нового року (14 січня). А саме після повернення українців з відпусток та початку навчального процесу, – зазначив він.

З позитиву – захворювання, спричинене штамом вірусу Омікрон, з епідеміологічного погляду має всі ознаки сезонного. За інформацією європейських учених, цей штам має масове поширення, короткий інкубаційний період до трьох днів, у 90% випадків – легка форма хвороби.

Однак є й негативні моменти. У разі масового поширення штаму Омікрон у 10% пацієнтів виникають середня та важкі форми перебігу хвороби. Через це столичні лікарні можуть бути завантажені. Також виникне необхідність внесення коректив у процес вакцинації від Covid-19.

Раніше Рубан наголошував, що у Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. За його словами, школярі повернуться за парти відповідно до запланованого часу.