Сегодня, 14 июля, исполняется ровно год террористической атаки РФ на винницкий Дом офицеров. Ирина, воспитательница в детском саду с 30-летним стажем, чудом выжила в тот страшный день: буквально прошла сквозь огонь – одной из полученных травм были ожоги ступней от расплавленных подошв обуви.

Историю женщины рассказали в пресс-службе Минздрава.

— 14 июля 2022 года, во время массированного ракетного удара по Виннице, она проходила обследование в 200 метрах от винницкого Дома офицеров, в который попала вражеская ракета, — говорится в сообщении.

Ирина вспоминает, что в момент взрыва она достала телефон из сумки, чтобы проверить время, и в этот момент что-то ударило ее в грудь. Сразу же начался огонь, здание начало падать, поднялась пыль.

Женщина среагировала быстро: вышла из здания, интуитивно понимая, что необходимо продвигаться дальше эпицентра огня.

— Так, встала с дивана и ушла. Через огонь, через стекло. Пришла в себя в 30 метрах от клиники, когда на обожженные ступни невозможно было ступить, — говорит она.

Пока Ирина спасала свою жизнь, обувь на ней полностью сгорела, а подошвы пристали к ступням. Кроме ног, ожогам подверглись правая рука, ухо, шея и лицо.

Программу Неопалимые Ирине порекомендовали сразу несколько человек. Координаторы нашли соответствующий медицинский центр в Виннице, чтобы женщина не переносила сложную для нее дорогу в Житомир или Киев, где обычно проходят лечение пациенты проекта.

10 февраля Ирина праздновала юбилей, однако настоящий праздник планирует организовать 14 июля, который теперь стал ее вторым днем ​​рождения.

Надо жить уже сегодня, не откладывая жизнь на будущее, на после победы, уверена она.

Фото: Zelenskiy/Official