Сегодня, 14 июля, исполняется ровно год террористической атаки РФ на винницкий Дом офицеров. Ирина, воспитательница в детском саду с 30-летним стажем, чудом выжила в тот страшный день: буквально прошла сквозь огонь – одной из полученных травм были ожоги ступней от расплавленных подошв обуви.
Историю женщины рассказали в пресс-службе Минздрава.
— 14 июля 2022 года, во время массированного ракетного удара по Виннице, она проходила обследование в 200 метрах от винницкого Дома офицеров, в который попала вражеская ракета, — говорится в сообщении.
Ирина вспоминает, что в момент взрыва она достала телефон из сумки, чтобы проверить время, и в этот момент что-то ударило ее в грудь. Сразу же начался огонь, здание начало падать, поднялась пыль.
Женщина среагировала быстро: вышла из здания, интуитивно понимая, что необходимо продвигаться дальше эпицентра огня.
— Так, встала с дивана и ушла. Через огонь, через стекло. Пришла в себя в 30 метрах от клиники, когда на обожженные ступни невозможно было ступить, — говорит она.
Пока Ирина спасала свою жизнь, обувь на ней полностью сгорела, а подошвы пристали к ступням. Кроме ног, ожогам подверглись правая рука, ухо, шея и лицо.
Программу Неопалимые Ирине порекомендовали сразу несколько человек. Координаторы нашли соответствующий медицинский центр в Виннице, чтобы женщина не переносила сложную для нее дорогу в Житомир или Киев, где обычно проходят лечение пациенты проекта.
10 февраля Ирина праздновала юбилей, однако настоящий праздник планирует организовать 14 июля, который теперь стал ее вторым днем рождения.
Надо жить уже сегодня, не откладывая жизнь на будущее, на после победы, уверена она.
Фото: Zelenskiy/Official