Сьогодні, 14 липня, виповнюється рівно рік від терористичної атаки РФ на вінницький Будинок офіцерів. Ірина, вихователька в дитячому садка з 30-річним стажем, дивом вижила в той страшний день: буквально пройшла крізь вогонь – однією з отриманих травм були опіки ступень від розплавлених підошов взуття.

Історію жінки розповіли у пресслужбі МОЗ.

– 14 липня 2022 року, під час масованого ракетного удару по Вінниці, вона проходила обстеження за 200 метрів від вінницького Будинку офіцерів, у який влучила ворожа ракета, – йдеться в повідомленні.

Ірина згадує, що в момент вибуху вона дістала телефон із сумки, щоб перевірити час, і в цей момент щось вдарило її в груди. Одразу ж почався вогонь, будівля почала падати, здійнявся пил.

Жінка зреагувала швидко: вийшла з будівлі, інтуїтивно розуміючи, що необхідно просуватися далі від епіцентру вогню.

– Так, встала з дивана і пішла. Через вогонь, через скло. Оговталася за 30 метрів від клініки, коли на обпалені ступні неможливо було ступити, – каже вона.

Доки Ірина рятувала своє життя, взуття на ній повністю згоріло, а підошви пристали до ступень. Крім ніг, опіків зазнали права рука, вухо, шия та обличчя.

Програму Неопалимі Ірині порекомендували одразу кілька людей. Координатори знайшли відповідний медичний центр у Вінниці, щоб жінка не переносила складну для неї дорогу до Житомира чи Києва, де зазвичай проходять лікування пацієнти проєкту.

10 лютого Ірина святкувала ювілей, проте справжнє свято планує організувати 14 липня, яке тепер стало її другим днем народження.

Треба жити вже сьогодні, не відкладаючи життя на майбутнє, на після перемоги, впевнена вона.

Фото: Zelenskiy/Official