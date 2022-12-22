Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли нашего защитника, получившего тяжелейшие ранения и лишившегося обеих рук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

— 23-летний Дмитрий родом из Кропивницкого. В раннем детстве умерла мама. Парня воспитывала бабушка. Он и его брат Евгений пошли вместе защищать Родину, — пишет Рыженко.

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По его словам, в больницу Мечникова парня доставили в тяжелейшем состоянии: с травматически ампутированными руками, обгоревшим лицом и глазами, многочисленными переломами, ранением живота.

Медик отмечает, что реаниматологи отделения политравмы сделали невозможное, чтобы спасти жизнь Дмитрия. Сегодня он уже дышит самостоятельно, без ИВЛ, разговаривает.

По словам Рыженко, когда пациент пришел в себя, он хотел только одного — услышать свою любимую, но попросить телефон не решался.

— Сегодня ему поднесли трубку к уху. Аня сказала, что она рядом и уже заходит в реанимацию. Это был день встреч, потому что к Дмитрию приехали и любимая, и его брат, — пишет руководитель клиники.

По его словам, увидев изувеченное, израненное тело близкого и родного человека, они спросили, что будет дальше.

— Может, у нас все получится, я так соскучился, — сказал Дмитрий, встречая гостей, которых практически не видел обожженными глазами.

Источник: Сергей Рыженко