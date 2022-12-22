Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували нашого захисника, який отримав важкі поранення і втратив обидві руки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

– 23-річний Дмитро родом з Кропивницького. У ранньому дитинстві померла мама. Хлопця виховувала бабуся. Він і його брат Євген пішли разом захищати Батьківщину, – пише Риженко.

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За його словами, в лікарню Мечникова хлопця доставили у вкрай важкому стані: з травматично ампутованими руками, обгорілим обличчям і очима, численними переломами, пораненням живота.

Медик зазначає, що реаніматологи відділення політравми зробили неможливе, щоб врятувати життя Дмитра. Сьогодні він вже дихає самостійно, без ШВЛ, розмовляє.

За словами Риженка, коли пацієнт прийшов до тями, він хотів тільки одного — почути свою кохану, але попросити телефон не наважувався.

– Сьогодні йому піднесли трубку до вуха. Аня сказала, що вона поруч і вже заходить в реанімацію. Це був день зустрічей, бо до Дмитра приїхали і кохана, і його брат, – пише керівник клініки.

За його словами, побачивши понівечене, поранене тіло близької і рідної людини, вони запитали, що буде далі.

– Може, у нас все вийде, я так скучив, – сказав Дмитро, зустрічаючи гостей, яких практично не бачив обпаленими очима.

Джерело: Сергій Риженко