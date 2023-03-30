Команда специалистов больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова провела уникальную для Восточной Европы операцию с помощью робота Da Vinci ребенку с врожденной аномалией почки.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Ярославчику из Винницкой области всего 1 год и 4 месяца. Это самый маленький пациент, которому сделали операцию с помощью робота, — пишут медики.

Сейчас смотрят

Они отмечают, что у мальчика врожденная аномалия — слишком узкое отверстие в мочеточнике правой почки. Из-за этого у малыша плохо отходила моча, скапливалась жидкость, а почка постоянно воспалялась.

Как пишут медики, чтобы мочевыделительная система ребенка начала нормально функционировать, ему необходимо было провести реимплантацию мочеточника: сделать новое отверстие между мочеточником и мочевым пузырем, по которому моча будет хорошо отходить от почки.

Чтобы ребенок лучше перенес хирургическое вмешательство и быстрее восстановился, врачи решили оперировать с помощью Da Vinci. Эта современная роботизированная система позволяет проводить операции малоинвазивно, без большого разреза. Следовательно, менее травматично и с минимальной кровопотерей.

— Хирург сидел за специальным пультом и управлял руками робота, которые оперировали ребеночка всего лишь через несколько проколов. Изображение транслировалось перед врачами на большом экране, — рассказали сотрудники клиники.

По их словам, Ярославчик хорошо перенес операцию. Последние анализы показывают: почка уже начала работать значительно лучше.

Еще одна маленькая пациентка, которую недавно также прооперировали с помощью робота — Евгения из Хмельницкой области. Она немного старше Ярослава: ей уже почти два года.

У девочки была целый букет диагнозов, связанных с нарушением работы мочевыделительной системы. После операции малышка быстро восстановилась и теперь здорова.

Инновационный хирургический аппарат Da Vinci уже более двух лет помогает врачам Первого медобъединения оперировать самые сложные патологии. За это время выполнено уже около 50 таких хирургических вмешательств.

Источник: Первое медобъединение Львова