Команда фахівців лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова провела унікальну для Східної Європи операцію за допомогою робота Da Vinci дитині з вродженою аномалією нирки.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Ярославчику з Вінницької області лише 1 рік і 4 місяці. Це найменший пацієнт, якому зробили операцію за допомогою робота, – пишуть медики.

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Вони відзначають, що у хлопчика вроджена аномалія — занадто вузький отвір в сечоводі правої нирки. Через це у малюка погано відходила сеча, накопичувалася рідина, а нирка постійно запалювалася.

Як пишуть медики, щоб сечовидільна система дитини почала нормально функціонувати, їй необхідно було провести реімплантацію сечоводу: зробити новий отвір між сечоводом і сечовим міхуром, по якому сеча буде добре відходити від нирки.

Щоб дитина краще перенесла хірургічне втручання і швидше відновилася, лікарі вирішили оперувати за допомогою Da Vinci. Ця сучасна роботизована система дозволяє проводити операції малоінвазивно, без великого розрізу. Отже, менш травматично і з мінімальною крововтратою.

– Хірург сидів за спеціальним пультом і керував руками робота, які оперували дитинку лише через кілька проколів. Зображення транслювалося перед лікарями на великому екрані, – розповіли співробітники клініки.

За їхніми словами, Ярославчик добре переніс операцію. Останні аналізи показують: нирка вже почала працювати значно краще.

Ще одна маленька пацієнтка, яку нещодавно також прооперували за допомогою робота – Євгенія з Хмельниччини. Вона трохи старша за Ярослава: їй вже майже два роки.

У дівчинки була цілий букет діагнозів, пов’язаних з порушенням роботи сечовидільної системи. Після операції малятко швидко відновилося і тепер здорове.

Інноваційний хірургічний апарат Da Vinci вже більше двох років допомагає лікарям Першого медоб’єднання оперувати найскладніші патології. За цей час виконано вже близько 50 таких хірургічних втручань.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова