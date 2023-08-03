Журналисты CNN рассказали историю спасения тяжело раненого украинского воина, которого его побратимы спасли с помощью беспилотника.

Сергей получил тяжелое ранение в ногу и грудную клетку во время ожесточенного штурма российских укреплений на южном направлении. На кадрах с дрона видно, как он распростерся в грязи и смотрит вверх, туда, где услышал жужжание крошечной машины.

— Я был готов бороться за свою жизнь даже лежа под палящим солнцем. Я понимал, что был слишком близок к русским, — рассказал украинец журналистам, которые навестили его в госпитале.

Дрон, изначально предназначенный для наблюдения за линией фронта, заметил Сергея — просто белое пятнышко среди зеленых полей и почерневших воронок от взрывов.

Операторы быстро сориентировались: они вернули дрон, прикрепили к нему воду и лекарство и даже записку о том, как его использовать.

По словам защитника, российские беспилотники представляют постоянную угрозу на передовой. Поэтому появление украинского БПЛА поначалу вызвало панику.

Однако после того, как пакет с лекарством и бутылка упали, на кадрах с беспилотника видно облегчение Сергея. Он показывает оператору большой палец вверх.

Лекарство дало ему достаточно силы, чтобы отползти в безопасное место. Даже с высоты кадры показывают боль на его лице, которую ему пришлось преодолеть, чтобы сделать это.

– Боевые медики, которые оказали первую помощь, когда меня нашли, были очень удивлены, что я прожил два дня с проколотым легким, — рассказал Сергей.

По его словам, этот опыт заставил его пересмотреть свою жизнь и приоритеты, и что, если потребуется, он вернется к своим побратимам после восстановления.

Фото: Ukrainian military footage