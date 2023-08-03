Журналісти CNN розповіли історію порятунку важко пораненого українського воїна, якого його побратими врятували за допомогою безпілотника.

Сергій отримав важке поранення в ногу і грудну клітку під час запеклого штурму російських укріплень на південному напрямку. На кадрах із дрона видно, як він розпростерся в багнюці й дивиться вгору, туди, де почув дзижчання крихітної машини.

– Я був готовий боротися за своє життя навіть лежачи під палючим сонцем. Я розумів, що був занадто близький до росіян, – розповів українець журналістам, які відвідали його в госпіталі.

Дрон, спочатку призначений для спостереження за лінією фронту, помітив Сергія – просто білу плямочку серед зелених полів і почорнілих воронок від вибухів.

Оператори швидко зорієнтувалися: вони повернули дрон, прикріпили до нього воду і ліки і навіть записку про те, як його використовувати.

За словами захисника, російські безпілотники становлять постійну загрозу на передовій. Тому поява українського БПЛА спочатку викликала паніку.

Однак після того, як пакет із ліками і пляшка впали, на кадрах із безпілотника видно полегшення Сергія. Він показує оператору великий палець догори.

Ліки дали йому достатньо сили, щоб відповзти в безпечне місце. Навіть із висоти кадри показують біль на його обличчі, який йому довелося подолати, щоб зробити це.

– Бойові медики, які надали першу допомогу, коли мене знайшли, були дуже здивовані, що я прожив два дні з проколотою легенею, – розповів Сергій.

За його словами, цей досвід змусив його переглянути своє життя і пріоритети, і що, якщо буде потрібно, він повернеться до своїх побратимів після відновлення.

Фото: Ukrainian military footage