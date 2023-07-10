Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні, що входить до складу Першого медоб’єднання Львова, успішно прооперували 37-річного захисника Бахмута, у якого уламок снаряда пройшов просто крізь мозок.

Про це співробітники ПМО розповіли на своїй сторінці у Facebook.

– До полку Азов Олександр приєднався ще на початку його створення – навесні 2014 року. Спочатку у складі батальйону, а потім уже й полку Нацгвардії Азов він воював усі дев’ять років. Серйозне поранення дістав у лютому – під час оборони Бахмута, – пишуть медики.

За їхніми словами, осколок ворожого снаряда пройшов просто крізь мозок Сашка і застряг у кістці черепа. Це спровокувало синдром Терсона: коли кров із черепної коробки по оболонках зорового нерва потрапляє до очного яблука і провокує сліпоту. А ще майже повну втрату пам’яті.

У Центр Незламні Олександра направили на офтальмологічну операцію. Хірурги провели вітректомію, тобто почистили зорові канали та видалили з очей кров.

Зараз зір Олександра частково повернувся. Тепер воїн потребує тривалої та якісної реабілітації.

Поруч із воїном – його мама, яка допомагає синові пригадати, скільки йому років, дні дитинства та юності. Адже в пам’яті захисника збереглися лише окремі фрагменти його життя до поранення.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова