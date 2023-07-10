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Мог лишиться памяти и зрения: во Львове спасли 37-летнего воина с тяжелым ранением в голову

10 июля 2023, 11:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ПМО Львів

Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні, входящего в состава Первого медобъединения Львова, успешно прооперировали 37-летнего защитника Бахмута, у которого осколок снаряда прошел прямо сквозь мозг.

Об этом сотрудники ПМО рассказали на своей странице в Facebook.

— К полку Азов Александр присоединился еще в начале его создания — весной 2014 года. Сначала в составе батальона, а потом уже и полка Нацгвардии Азов он воевал все девять лет. Серьезное ранение получил в феврале — во время обороны Бахмута, — пишут медики.

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По их словам, осколок вражеского снаряда прошел прямо сквозь мозг Саши и застрял в кости черепа. Это спровоцировало синдром Терсона: когда кровь из черепной коробки по оболочкам зрительного нерва попадает в глазное яблоко и провоцирует слепоту. А еще почти полную потерю памяти.

В Центр Незламні Александра направили на офтальмологическую операцию. Хирурги провели витректомию, то есть почистили зрительные каналы и удалили из глаз кровь.

Сейчас зрение Александра частично вернулось. Теперь воин нуждается в длительной и качественной реабилитации.

Рядом с воином — его мама, которая помогает сыну вспомнить, сколько ему лет, дни детства и юности. Ведь в памяти защитника сохранились лишь отдельные фрагменты его жизни до ранения.

Источник: Первое медобъединение Львова

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Зір Львов Медики Мозок Операция Пам’ять українські військові
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