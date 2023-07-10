24-летний Влад из Хмельнитчины стал одним из первых пациентов, которым медики одной из клиник Прикарпатья успешно нарастили кость на тяжело раненой конечности, которую вначале хотели ампутировать.

Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

— До службы в армии Влад учился в колледже культуры и искусства, играл на трубе. На фронте парень был снайпером, — говорится в сообщении.

Тот роковой прилет мины случился под Соледаром. Защитник рассказывает, что был полностью в сознании и сам себе наложил турникет. Хотя и не понимал, что произошло.

— Меня ранило 30 июля. Мы наблюдали, как формировалась группа наступления с их стороны, и работали по ней. Пытались их отбить, а они все подходили и подходили. Полдня их кошмарили, и… не повезло мне. С тех пор я здесь уже лежу, — вспоминает воин.

Влад получил минно-взрывное ранение с большим дефектом костной и мягкой ткани. Простыми словами, в его ноге нет куска кости. В Прикарпатье его привезли, чтобы ампутировать конечность, но врачи сказали, что попытаются ее спасти.

Защитник перенес уже более полутора десятка операций, из которых четыре – тяжелые. В результате конечность удалось сохранить.

По словам медиков, если все будет идти так, как идет, он будет ходить на своей ноге, пусть и хромая. Но его еще ждут операции и лечение. Этот процесс будет длиться не менее полугода.

У Влада есть девушка, с которой он познакомился в больнице. Она признается, что хотела бы создать семью, однако, по ее словам, ее возлюбленному сперва надо начать ходить, а потом – думать о будущем. Эти отношения помогают защитнику быть сильным.

А еще Влад говорит, что если бы его быстрее вылечили, вернулся бы на восток, чтобы отомстить за смерть брата и товарищей.

Фото: Минздрав