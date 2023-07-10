24-річний Влад із Хмельниччини став одним із перших пацієнтів, яким медики однієї з клінік Прикарпаття успішно наростили кістку на важко пораненій кінцівці, яку спочатку хотіли ампутувати.

Про це розповіли у пресслужбі МОЗ.

– До служби в армії Влад навчався в коледжі культури і мистецтва, грав на трубі. На фронті хлопець був снайпером, – ідеться в повідомленні.

Той фатальний приліт міни трапився під Соледаром. Захисник розповідає, що був повністю при свідомості й сам собі наклав турнікет. Хоча й не розумів, що сталося.

– Мене поранило 30 липня. Ми спостерігали, як формувалася група наступу з їхнього боку, і працювали по ній. Намагалися їх відбити, а вони все підходили й підходили. Пів дня їх кошмарили, і… не пощастило мені. Відтоді я тут уже лежу, – згадує воїн.

Влад дістав мінно-вибухове поранення з великим дефектом кісткової та м’якої тканини. Простими словами, у його нозі немає шматка кістки. На Прикарпаття його привезли, щоб ампутувати кінцівку, але лікарі сказали, що спробують її врятувати.

Захисник переніс уже понад півтора десятка операцій, з яких чотири – важкі. У результаті кінцівку вдалося зберегти.

За словами медиків, якщо все буде йти так, як іде, він ходитиме на своїй нозі, нехай і кульгаючи. Але на нього ще чекають операції та лікування. Цей процес триватиме щонайменше півроку.

У Влада є дівчина, з якою він познайомився в лікарні. Вона зізнається, що хотіла б створити сім’ю, однак, за її словами, її коханому спершу треба почати ходити, а потім – думати про майбутнє. Ці стосунки допомагають захиснику бути сильним.

А ще Влад каже, що якби його швидше вилікували, повернувся б на схід, щоб помститися за смерть брата і товаришів.

Фото: МОЗ