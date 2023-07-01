Мешканець Бахмута Юрій Гончаренко – пацієнт Центру Незламні, щодня грає для поранених. ВІн сам переніс важке поранення, декілька складних операцій, і, можливо, саме музика дозволила йому успішно пройти реабілітацію.

59-річний Юрій усе життя прожив у Бахмуті. Працював у міжнародній охоронній агенції. А у вільний від основної роботи час грав на урочистих заходах. Любов до музики у Юрія з самого дитинства. Грав – завжди. Навіть під час строкової служби в армії.

Коли навколо Бахмута завирувало справжнє пекло, більшість сусідів евакуювалися і… залишили своїх домашніх улюбленців. Аби вберегти їх від смерті, Юрій забрав одинадцятеро собак і котів до себе. Не міг залишити тварин на вірну смерть.

Одного дня чоловік потрапив під атаку ворожих дронів. Уламками йому пошматувало тазостегнову кістку, перебило ноги та сильно контузило. Юрій втратив свідомість. Отямився вже в Дніпрі.

Згадав про зачинених в клітці тварин. Молив усіх, хто був поруч, зв’язатися з волонтерам, аби ті врятували його чотирилапих. І таки вдалося вивезли підопічних Юрія аж до Києва.

У Дніпрі Гончаренко переніс декілька операцій. Згодом його відправили до Львова – в Центр Незламні.

Бахмутівця ще п’ять разів оперували. Не знав, чи підніметься на ноги. Розрадою для нього стало піаніно в реабілітаційному корпусі Центру. Їздив туди на візочку. Відтоді грає щодня.

На завершення реабілітації, у знак подяки, він організував концерт. Виявилось, що на клавішних можуть грати нові друзі Юрія з числа пацієнтів, на гітарі – лікар-психолог Павло Дубровний.

І майже весь день у Центрі звучала музика! Музика, яка зцілює душі.

Тепер Юрій планує далі допомагати чотирилапим. Та мріє мати своє власне піаніно. Старе залишилося у зруйнованій домівці у Бахмуті.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова