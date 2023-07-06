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С таким тяжелым ранением в шею не выживают: в Днепре спасли 39-летнего воина

6 июля 2023, 14:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Pixabay

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли 39-летнего защитника, получившего тяжелейшее ранение в шею. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

— Степан родом из Закарпатской области. Он старший солдат, санинструктор. В зоне АТО с 2015 года, — пишет Рыженко.

Известно, что до войны защитник работал деревообработчиком. Год назад похоронил родителей и ушел на фронт.

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За все время войны вынес с поля боя более четырехсот раненых солдат и сотни павших. Во время последней эвакуации получил крайне тяжелое ранение в шею: был за мгновение до гибели, его могло полностью парализовать.

Высококлассные профессионалы больницы Мечникова сделали все, чтобы при таком тяжелом ранении воин выжил.

Степан дышит через трахеостому, разговаривать не может, но мощный дух выдает настоящего украинца, который стремится снова вернуться на передовую, чтобы под пулями и разрывами мин спасать наших ребят.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
лікарня імені Мечникова Операция українські військові
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