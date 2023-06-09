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Взрывом оторвало руку, изувечило ожогами лицо: в Днепре спасли 38-летнего защитника Бахмута

9 июня 2023, 12:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Мечникова

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли 38-летнего Руслана, получившего тяжелейшие ранения под Бахмутом.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

— Общаясь с реаниматологами Руслан признался, что помнит только взрыв и что рядом говорили, что он уже 200-й. Но украинцы мужественно выживают в ситуации, где не остается шансов, — пишет Рыженко.

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По словам медика, Руслан перенес кому, ему сделали восемь операций, перелили почти четыре литра крови. У воина — оторванная рука, поврежденное ожогами лицо, десятки осколков в обеих ногах, посттравматический тяжелый пневмоторакс.

Сам Руслан — из Кировоградской области, имеет троих детей. В день ранения родился внук Тимофей.

— Теперь внука увижу своими глазами, – первое, что сказал воин своей жене Оксане после снятия аппарата ИВЛ.

По словам медиков, все самое страшное для Руслана уже позади. Впереди — протезирование, реабилитация и снова работа на тракторе, чтобы выращивать хлеб.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
Лікарня ім. Мечникова Медики Операция українські військові
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