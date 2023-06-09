Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли 38-летнего Руслана, получившего тяжелейшие ранения под Бахмутом.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

— Общаясь с реаниматологами Руслан признался, что помнит только взрыв и что рядом говорили, что он уже 200-й. Но украинцы мужественно выживают в ситуации, где не остается шансов, — пишет Рыженко.

По словам медика, Руслан перенес кому, ему сделали восемь операций, перелили почти четыре литра крови. У воина — оторванная рука, поврежденное ожогами лицо, десятки осколков в обеих ногах, посттравматический тяжелый пневмоторакс.

Сам Руслан — из Кировоградской области, имеет троих детей. В день ранения родился внук Тимофей.

— Теперь внука увижу своими глазами, – первое, что сказал воин своей жене Оксане после снятия аппарата ИВЛ.

По словам медиков, все самое страшное для Руслана уже позади. Впереди — протезирование, реабилитация и снова работа на тракторе, чтобы выращивать хлеб.

Источник: Сергей Рыженко