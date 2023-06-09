Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували 38-річного Руслана, який дістав важких поранень під Бахмутом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор клініки Сергій Риженко.

– Спілкуючись із реаніматологами, Руслан зізнався, що пам’ятає тільки вибух і що поруч говорили, що він уже 200-й. Але українці мужньо виживають у ситуації, де не залишається шансів, – пише Риженко.

За словами медика, Руслан переніс кому, йому зробили вісім операцій, перелили майже чотири літри крові. У воїна – відірвана рука, пошкоджене опіками обличчя, десятки осколків в обох ногах, посттравматичний важкий пневмоторакс.

Сам Руслан – із Кіровоградської області, має трьох дітей. У день поранення народився онук Тимофій.

– Тепер онука побачу на власні очі, – перше, що сказав воїн своїй дружині Оксані після зняття апарата ШВЛ.

За словами медиків, усе найстрашніше для Руслана вже позаду. Попереду – протезування, реабілітація і знову робота на тракторі, щоб вирощувати хліб.

Джерело: Сергій Риженко