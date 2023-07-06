Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували 39-річного захисника, який дістав важке поранення в шию. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

– Степан родом із Закарпатської області. Він старший солдат, санінструктор. У зоні АТО з 2015 року, – пише Риженко.

Відомо, що до війни захисник працював деревообробником. Рік тому поховав батьків і пішов на фронт.

За весь час війни виніс із поля бою понад 400 поранених солдатів і сотні полеглих. Під час останньої евакуації зазнав украй важкого поранення в шию: був за мить до загибелі, його могло повністю паралізувати.

Висококласні професіонали лікарні Мечникова зробили все, щоб за такого важкого поранення воїн вижив.

Степан дихає через трахеостому, розмовляти не може, але могутній дух видає справжнього українця, який прагне знову повернутися на передову, щоб під кулями та розривами мін рятувати наших хлопців.

Джерело: Сергій Риженко