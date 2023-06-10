Воїну, який надійшов до Дніпропетровського обласного клінічного центру діагностики та лікування у надважкому стані, хірург Максим Чернокнижний зробив унікальну, просто ювелірну операцію. І фактично повернув 52-річного бійця до життя.

Пораненого привезли в центр з вогнепально-вибуховою травмою та з множинними уламками – в серці, в легені, в печінці. Це ті пошкодження, які називають несумісними з життям.

Хірурги розуміли, з якими викликами матимуть справу – один уламок пройшов через легені та зупинився у серці, другий – пошкодив діафрагму та застряг у печінці.

Думати і зважувати шанси було ніколи, кардіохірурги одразу взялися за найскладніше – майже з ювелірною точністю видалили уламок із правого шлуночка, потім, не зупиняючись, видалили уламок з печінки та зашили легеню і пошкоджену діафрагму.

Операція пройшла не просто успішо, а блискуче.

Зараз життю пораненого вже нічого не загрожує. Він продовжує лікування.

І ще дуже тихо, але виразно, може сказати: “Все буде добре”. І навіть посміхнутися.

Джерело і фото: Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування