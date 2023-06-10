Воину, который поступил в Днепропетровский областной клинический центр диагностики и лечения в сверхтяжелом состоянии, хирург Максим Чернокнижный сделал уникальную, просто таки ювелирную операцию. И фактически вернул 52-летнего бойца к жизни.

Раненого привезли в центр с огнестрельно-взрывной травмой и с множественными осколками — в сердце, в легком, в печени. Это те повреждения, которые называют несовместимыми с жизнью.

Хирурги понимали, с какими вызовами будут иметь дело — один осколок прошел через легкие и остановился в сердце, второй — повредил диафрагму и застрял в печени.

Думать и взвешивать шансы было некогда, кардиохирурги сразу взялись за самое сложное — почти с ювелирной точностью удалили осколок из правого желудочка, затем, не останавливаясь, удалили осколок из печени и зашили легкое и поврежденную диафрагму.

Операция прошла не просто успешно, а блестяще.

Сейчас жизни раненого уже ничего не угрожает. Он продолжает лечение.

И еще очень тихо, но внятно, может сказать: “Все будет хорошо”. И даже улыбнуться.

Источник и фото: Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування