Операционная бригада в составе руководителя Центра патологии головы и шеи Игоря Белоцерковского, руководителя Центра вертебрологии Сергея Лысенко, хирурга Михаила Сауляка в сотрудничестве с командой профессиональных анестезиологов и операционных сестер, успешно выполнила сложную операцию по удалению пули калибра 5.45. из шейного позвонка.

Хирургическое вмешательство длилось два часа и прошло без осложнений.

Операцию можно назвать уникальной, потому что пулю удаляли через рот.

Пациента С. доставили в больницу Феофания в состоянии средней тяжести. По данным медицинской документации, пациент получил ранение шейного позвонка. После дополнительного рентгенологического исследования действительно в передней проекции шейных позвонков С1-С2 обнаружили пулю.

Она попала в шейные позвонки через рот и лишь немного задела передний ряд зубов нижней челюсти пациента.

Перед хирургами встала дилемма — удалять пулю или нет. Поскольку фиксировался перелом зубовидного отростка шейного позвонка С2, операция могла спровоцировать нестабильность шейных позвонков и стеноз спинномозгового канала. Это грозило серьезными последствиями.

На консилиуме детально рассмотрели случай, взвесили все за и против. В течение двух месяцев наблюдали за динамикой процесса, наконец было принято решение о хирургическом удалении пули внутриротовым доступом.

В случае возникновения нестабильности шейных позвонков, команда вертебрологов была готова выполнить транспедикулярную стабилизацию.

Однако, благодаря высокому профессионализму специалистов Феофании, слаженной командной работе удалось избежать осложнений.

А для пациента все обошлось ношением шейного воротника Шанца и послеоперационной реабилитацией в течение месяца.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, он полон сил и планов.

Источник и фото: Клінічна лікарня Феофанія