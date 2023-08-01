Операційна бригада у складі керівника Центру патології голови та шиї Ігоря Бєлоцерковського, керівника Центру вертебрології Сергія Лисенка, хірурга Михайла Сауляка у співпраці з командою професійних анестезіологів та операційних сестер, успішно виконала складну операцію з видалення кулі калібру 5.45. з шийного хребця.

Хірургічне втручання тривало дві години та пройшло без ускладнень.

Операцію можна назвати унікальною, бо кулю діставали через рот.

Пацієнта С. доставили у лікарню Феофанія у стані середньої важкості. За даними медичної документації, пацієнт отримав поранення шийного хребця. Після додаткового рентгенологічного дослідження дійсно у передній проєкції шийних хребців С1-С2 виявили кулю.

Вона влучила у шийні хребці через рот і лише трохи зачепила передній ряд зубів нижньої щелепи пацієнта.

Перед хірургами постала дилема – видаляти кулю чи ні. Оскільки фіксувався перелом зубоподібного відростка шийного хребця С2, операція могла спровокувати нестабільність шийних хребців та стеноз спинномозкового каналу. Це загрожувало серйозними наслідками.

На консиліумі детально розглянули випадок, зважили всі за і проти. Впродовж двох місяців спостерігали за динамікою процесу, нарешті було прийнято рішення про хірургічне видалення кулі внутрішньо-ротовим доступом.

У разі виникнення нестабільності шийних хребців, команда вертебрологів була готова виконати транспедикулярну стабілізацію хребців.

Проте, завдяки високому професіоналізму фахівців Феофанії, злагодженій командній роботі вдалося уникнути ускладнень.

А для пацієнта все обійшлось носінням шийного комірця Шанца та післяопераційною реабілітацією впродовж місяця.

Наразі чоловік почувається добре, він сповнений сил і планів.

Джерело і фото: Клінічна лікарня Феофанія