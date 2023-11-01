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Был на грани жизни и смерти, а сейчас восстановился на 90%: как врачи Днепра спасли нашего бойца

1 ноября 2023, 18:51
Марина Мелехова редактор
Был на грани жизни и смерти, а сейчас восстановился на 90%: как врачи Днепра спасли нашего бойца

Эта история произошла в апреле, когда военный волонтер попал под плотный минометный обстрел, спасая своего собрата. Он получил тяжелое ранение тазобедренного сустава и потерял много крови. Сегодня Тараса почти не узнать, ведь он восстановился почти на 90%.

Днепровские врачи спасают жизнь

На грани жизни и смерти его доставили в больницу Мечникова, где провели несколько сложных операций под руководством Александра Губарика, заведующего Центра ортопедии и травматологии.

Благодаря высокому профессионализму медиков ногу удалось спасти. Сейчас Тарас находится на реабилитации в Киеве, но известный военный волонтер мечтает вернуться на фронт, чтобы снова защищать нашу Родину.

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Источник и фото: Сергей Рыженко

Теги
Война в Украине військовослужбовці Днепр медична допомога Операция реабілітація
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