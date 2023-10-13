Боевые медики находятся рядом с бойцами во время военных операций и оказывают немедленную медицинскую помощь тем, кто нуждается.

Эта работа очень опасна, но в то же время чрезвычайно важна, ведь обычно они рискуют собственной жизнью ради других.

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Недавно в одном из прифронтовых госпиталей у раненого защитника был обнаружен хвостовик мины. Обломок повредил магистральные сосуды конечности, но операционная команда успешно справилась со сложной задачей и извлекла хвостовик, спасая конечность бойца.

Это уже не первый случай, когда хирурги прифронтовых больниц извлекают из тела раненого бойца хвостовик мины.

Факты ICTV писали о том, как в один из прифронтовых городков доставили нашего воина с тяжелыми ранениями.

На рентгене обнаружили посторонний предмет, похожий на хвостовик мины. Операцию делали вместе с саперами. Детали истории читайте здесь.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ