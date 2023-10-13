Бойові медики перебувають поруч із бійцями під час військових операцій та надають негайну медичну допомогу тим, хто потребує.
Ця робота дуже небезпечна, але в водночас надзвичайно важлива, адже зазвичай вони ризикують власним життям заради інших.
Нещодавно в одному з прифронтових шпиталів у пораненого захисника було виявлено хвостовик міни. Уламок пошкодив магістральні судини кінцівки, але операційна команда успішно впоралася зі складним завданням та витягнула хвостовик, врятувавши кінцівку бійця.
Це вже не перший випадок, коли хірурги прифронтових лікарень витягують з тіла пораненого бійця хвостовик міни.
Факти ICTV писали про те, як в одне з прифронтових містечок доправили нашого воїна з важкими пораненнями. На рентгені виявили сторонній предмет, схожий на хвостовик міни.
Операцію робили разом із саперами. Деталі історії читайте тут.