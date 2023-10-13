Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини здоров’я

Хвостовик міни застряг у нозі: у прифронтовому шпиталі врятували бійця

13 Жовтня 2023, 18:57
Марина Мелехова редактор
Хвостовик міни застряг у нозі: у прифронтовому шпиталі врятували бійця

Бойові медики перебувають поруч із бійцями під час військових операцій та надають негайну медичну допомогу тим, хто потребує.

Ця робота дуже небезпечна, але в водночас надзвичайно важлива, адже зазвичай вони ризикують власним життям заради інших.

хвостовик міни

Нещодавно в одному з прифронтових шпиталів у пораненого захисника було виявлено хвостовик міни. Уламок пошкодив магістральні судини кінцівки, але операційна команда успішно впоралася зі складним завданням та витягнула хвостовик, врятувавши кінцівку бійця.

Зараз дивляться

Це вже не перший випадок, коли хірурги прифронтових лікарень витягують з тіла пораненого бійця хвостовик міни.

Факти ICTV писали про те, як в одне з прифронтових містечок доправили нашого воїна з важкими пораненнями. На рентгені виявили сторонній предмет, схожий на хвостовик міни.

Операцію робили разом із саперами. Деталі історії читайте тут.

Теги
Війна в Україні медична допомога українські військові
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь