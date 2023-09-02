Військового, якого доправили до дніпровської міської лікарні з нестерпними болями під коліном, врятувала команда хірургів. Бо виявилося, що ситуація непроста.

Під час оперативного втручання довелося видаляти уламок, який потрапив у підколінну артерію аж із грудної клітки, куди воїн і був поранений. Тому й не очікували побачити таку знахідку у нозі.

Лікарі проявили неймовірну вправність і відновили прохідність артерії. Десяток фахівців зробили усе можливе, аби врятувати військового.

Знадобилося лише п’ять днів, щоб пацієнта вже можна було направити на реабілітацію.

Боєць завдячує за порятунок усім, але найбільше – лікарю Костянтину.

Понад 13 років він віддано працює у відділенні судинної реконструктивної хірургії та реабілітації міської лікарні. За час війни врятував життя близько 900 пацієнтам із різними пораненнями і травмами.

Завдяки його професіоналізму та сумлінності врятована не одна кінцівка. Це дало хлопцям можливість жити надалі повноцінним життям.

Сьогодні кожен з лікарів не тільки рятує життя, а й дарує надію кожному, хто потрапив у важку ситуацію.

Джерело і фото: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міськради