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З тіла пораненого витягли хвостовик міни: лікарі прифронтового шпиталю консультувались із саперами

18 Серпня 2023, 14:10
Валентина Андрейко журналістка
хвостовик міни

Прямо у польовому прифронтовому шпиталі хірурги вирішили терміново оперувати пораненого, у тілі якого рентген показав наявність стороннього предмета, що контурами нагадував хвостовик міни.

Зрозуміло, якщо це дійсно була частина міни, операція могла стати фатальною і для пораненого, і для хірургічної бригади. Тому викликали саперів.

Після всебічного дослідження ситуації і небезпечного об’єкта сапери дали добро на операцію, запевнивши, що хвостовик таки можна вилучити безпечно.

Операція пройшла успішно, за лікарів і пацієнта тримали кулаки усі навкруги, аж доки небезпечну знахідку не дістали з тіла бійця.

Зараз самопочуття врятованого пораненого стабільне. Його готують до подальшої медичної евакуації та реабілітації.

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Джерело і фото: Командування медичних сил ЗСУ

Теги
Міна Операція порятунок
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