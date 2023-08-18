Прямо у польовому прифронтовому шпиталі хірурги вирішили терміново оперувати пораненого, у тілі якого рентген показав наявність стороннього предмета, що контурами нагадував хвостовик міни.

Зрозуміло, якщо це дійсно була частина міни, операція могла стати фатальною і для пораненого, і для хірургічної бригади. Тому викликали саперів.

Після всебічного дослідження ситуації і небезпечного об’єкта сапери дали добро на операцію, запевнивши, що хвостовик таки можна вилучити безпечно.

Операція пройшла успішно, за лікарів і пацієнта тримали кулаки усі навкруги, аж доки небезпечну знахідку не дістали з тіла бійця.

Зараз самопочуття врятованого пораненого стабільне. Його готують до подальшої медичної евакуації та реабілітації.

Джерело і фото: Командування медичних сил ЗСУ