Прямо в полевом прифронтовом госпитале хирурги приняли решение срочно оперировать раненого, в теле которого рентген показал наличие постороннего предмета, который контурами напоминал хвостовик мины.

Разумеется, если это действительно была часть мины, операция могла стать фатальной и для раненого, и для хирургической бригады. Поэтому вызвали саперов.

После всестороннего исследования ситуации и опасного объекта саперы дали добро на операцию, заверив, что хвостовик таки можно изъять безопасно.

Операция прошла успешно, за врачей и пациента держали кулаки все вокруг, пока опасную находку не достали из тела бойца.

Сейчас самочувствие спасенного раненого стабильное. Его готовят к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации.

Источник и фото: Командування медичних сил ЗСУ