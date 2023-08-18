Прямо в полевом прифронтовом госпитале хирурги приняли решение срочно оперировать раненого, в теле которого рентген показал наличие постороннего предмета, который контурами напоминал хвостовик мины.
Разумеется, если это действительно была часть мины, операция могла стать фатальной и для раненого, и для хирургической бригады. Поэтому вызвали саперов.
После всестороннего исследования ситуации и опасного объекта саперы дали добро на операцию, заверив, что хвостовик таки можно изъять безопасно.
Операция прошла успешно, за врачей и пациента держали кулаки все вокруг, пока опасную находку не достали из тела бойца.
Сейчас самочувствие спасенного раненого стабильное. Его готовят к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации.
Источник и фото: Командування медичних сил ЗСУ