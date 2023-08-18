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Из тела раненого вытащили хвостовик мины: врачи прифронтового госпиталя консультировались с саперами

18 августа 2023, 14:10
Валентина Андрейко журналіст
хвостовик міни

Прямо в полевом прифронтовом госпитале хирурги приняли решение срочно оперировать раненого, в теле которого рентген показал наличие постороннего предмета, который контурами напоминал хвостовик мины.

Разумеется, если это действительно была часть мины, операция могла стать фатальной и для раненого, и для хирургической бригады. Поэтому вызвали саперов.

После всестороннего исследования ситуации и опасного объекта саперы дали добро на операцию, заверив, что хвостовик таки можно изъять безопасно.

Операция прошла успешно, за врачей и пациента держали кулаки все вокруг, пока опасную находку не достали из тела бойца.

Сейчас самочувствие спасенного раненого стабильное. Его готовят к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации.

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Источник и фото: Командування медичних сил ЗСУ

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Міна Операция порятунок
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