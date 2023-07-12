В Национальном реабилитационном центре Незламні хирурги борются за сохранение ноги Илье Сафановскому.

У Ильи тяжелые раны: минно-взрывная травма и открытый осколочный перелом правой ноги в области бедра. Врачи, к которым сразу из окопа доставили раненого, зафиксировали перелом металлическим аппаратом и направили Илью на лечение в Харьков, а оттуда — во Львов.

Специалисты Центра Незламні выполнили воину сложную операцию: обломки металла и костей — достали, бедро — заново зафиксировали. Сейчас лечат его раны и готовят героя к очередному хирургическому вмешательству.

26-летний Илья — один из защитников города-крепости Бахмут. Он — из Мариуполя. В ряды ВСУ присоединился еще в 2017 году. С тех пор защищал Украину в самых горячих точках на донецком направлении — Пески, Авдеевка, Водяное.

Тяжелое ранение ноги получил в конце июня. Отбивая позицию у врага под Бахмутом, попал с побратимами под адский огонь.

— Стреляли из пулеметов, противотанкового оружия, автоматные очереди не смолкали, гранаты летали повсюду, — вспоминает боец.

Едва бой затих раненые бойцы на рассвете поползли к ближайшим украинским позициям. Стоял густой туман и, как потом выяснилось, вокруг — заминированные поля.

— Не могли поверить, что все живыми добрались до нашего окопа, — рассказывает Илья.

Уже в окопе он наложил себе турникет. Дальше его забрали в ближайший госпиталь.

Теперь здесь, во Львове, Илью еще ждет хирургическое закрытие ран и вживление стержня с цементным заполнителем. Таким образом медики пытаются сохранить объем утраченной кости.

Несмотря на все испытания Илья не падает духом.

Говорит: нога заживет, а разрушенный дом в Мариуполе он отстроит после нашей победы. И обязательно вернется туда с самыми родными — женой и 5-летней дочкой.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова