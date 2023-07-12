У Національному реабілітаційному центрі Незламні хірурги борються за збереження ноги Іллі Сафановському.

У Іллі важкі рани: мінно-вибухова травма та відкритий осколковий перелом правої ноги в ділянці стегна. Лікарі, до яких одразу з окопу доставили пораненого, зафіксували перелом металевим апаратом та скерували Іллю на лікування до Харкова, а звідти – до Львова.

Спеціалісти Центру Незламні виконали воїну складну операцію: уламки металу та кісток – дістали, стегно – наново зафіксували. Нині лікують його рани та готують героя до чергового хірургічного втручання.

26-річний Ілля – один із захисників міста-фортеці Бахмут. Він – з Маріуполя. До лав ЗСУ приєднався ще в 2017 році. Відтоді боронив Україну в найгарячіших точках на донецькому напрямку – Піски, Авдіївка, Водяне.

Важке поранення ноги дістав наприкінці червня. Відбиваючи позицію у ворога під Бахмутом, потрапив з побратимами під пекельний вогонь.

– Стріляли з кулеметів, протитанкової зброї, автоматні черги не змовкали, гранати літали повсюди, – згадує боєць.

Ледь бій затих поранені бійці на світанку поповзли до найближчих українських позицій. Навколо стояв густий туман і, як потім виявилося, навкруг – заміновані поля.

– Не могли повірити, що всі живими добралися до нашого окопу, – розповідає Ілля.

Уже в окопі він наклав собі турнікет. Далі його забрали до найближчого шпиталю.

Тепер тут, у Львові, Іллю ще чекає хірургічне закриття ран і вживлення стержня з цементним заповнювачем. У такий спосіб медики намагаються зберегти об’єм втраченої кістки.

Попри усі випробування Ілля не падає духом.

Каже: нога заживе, а зруйнований дім у Маріуполі він відбудує після нашої перемоги.

І обов’язково повернеться туди з найріднішими – дружиною та 5-річною донечкою.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова