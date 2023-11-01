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Був на межі життя і смерті, а зараз відновився на 90%: як лікарі Дніпра врятували нашого бійця

1 Листопада 2023, 18:51
Марина Мелехова редактор
Був на межі життя і смерті, а зараз відновився на 90%: як лікарі Дніпра врятували нашого бійця

Ця історія сталася у квітні, коли військовий волонтер потрапив під щільний мінометний обстріл, рятуючи свого побратима. Він отримав важке поранення кульшового суглоба та втратив багато крові. Сьогодні Тараса майже не впізнати, адже він відновився майже на 90%.

Дніпровські лікарі рятують життя

На межі життя і смерті його доставили до лікарні Мечникова, де провели кілька складних операцій під керівництвом Олександра Губарика, завідувача Центру ортопедії та травматології.

Завдяки високому професіоналізму медиків ногу вдалося врятувати. Зараз Тарас перебуває на реабілітації в Києві, але відомий військовий волонтер мріє повернутися на фронт, аби знову захищати нашу Батьківщину.

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Джерело і фото: Сергій Риженко

Теги
Війна в Україні військовослужбовці Дніпро медична допомога Операція реабілітація
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