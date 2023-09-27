В Винницком центре реабилитации Поділля наших защитников, потерявших зрение, учат воспринимать мир по-новому — чувствовать себя уверенно, не отчаиваться, нарабатывать новые привычки и умения. Одним словом, жить полной жизнью.

Боец Национальной гвардии Украины Виталий Верес — один из тех, кого здесь, в Поділлі, в прямом смысле спасают от уныния, поддерживают, дают мотивацию.

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— Сейчас трость — это продолжение моей руки, мы идем, и я понимаю, что по обе стороны — забор из металла, — объясняет Виталий, когда прогуливаемся по городу.

Этот маршрут Виталий проходит не впервые, но каждый раз попадаются новые препятствия — дорожные знаки, какие-то баннеры, вывески. Ему стоит запомнить их месторасположение.

29-летний Виталий Верес — военный штурмовой бригады Национальной гвардии. В феврале этого года выполнял боевое задание в Бахмуте. Совсем рядом разорвался российский снаряд.

— Нашу группу поразила противотанковая управляемая ракета — птур. Я перестал видеть, — Виталию трудно вспоминать тот бой.

После тяжелого ранения боец впал в кому, пережил несколько операций. Но духом не пал.

— Благодаря поддержке близких, родных и даже незнакомых мне людей я не отчаялся. Хочу поблагодарить каждого, кто и сейчас мотивирует меня, вдохновляет, — говорит солдат.

Теперь Виталий Верес учится жить по-новому. Прежде всего — передвигаться без страха. А помогает ему адаптироваться с уличными ориентирами — инструктор Анна Бевз.

Сначала человека, потерявшего зрение, учат ориентироваться в помещении.

— У нас есть соответствующие занятия на усиление роли анализаторов — слуха, осязания, дальше развиваем пространственные представления, — объясняет Анна.

По ее словам, незрячий человек должен научиться понимать, куда он вышел, что перед ним находится.

До реабилитации в Виннице Виталий лечился в Израиле. Он очень хочет привлечь внимание к проблемам людей с нарушениями зрения.

Виталий уверяет, что большинство незрячих бойцов и понятия не имеют, куда обращаться. А здесь, в Виннице, в центре Поділля, оказывается, разработан специальный курс реабилитации для людей с ранениями глаз и потерей зрения.

Кроме ориентирования на открытой местности, в Поділлі обучают работе с гаджетами. Например, специальное приложение в мобильном телефоне может распознавать деньги и даже рассыпанную гречку.

— Абсолютно все действия, которые человек зрячий выполняет на телефоне, может делать и человек с нарушениями зрения, — говорит Ярослав Плюта, инструктор по ориентированию и мобильности.

Ярослав Плюта — единственный в стране незрячий инструктор, который знает все о работе сенсорных телефонов. Он рассказывает о программе, которая считывает с экрана всю информацию и превращает текст в звук.

Инструктор показывает, как телефон распознает деньги, их номинал.

Обучение в центре длится месяц. Но если нужны дополнительные занятия — здесь никому не отказывают.

Двери центра открыты для всех ветеранов российско-украинской войны. Обучение бесплатное.