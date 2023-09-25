Специалисты реабилитационного Центра Незламні провели сложную операцию — пересадили роговицу глаза воину, который подорвался на мине и потерял зрение и ногу.

Пациент — 41-летний Александр Марчак из города Владимир, что в Волынской области. До большой войны четыре года отслужил по контракту.

Когда началось полномасштабное вторжение, Александра мобилизовали. Тяжелое ранение получил в декабре прошлого года на Купянско-Лиманском направлении.

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Во время выполнения боевого задания Александр попал на противопехотную мину. Взрыв вызвал серьезные травмы ног и правого глаза. Раненого воина отправили в Харьков, где ему ампутировали левую ногу и сообщили, что он теряет зрение.

Для дальнейшего лечения Александра направили во Львов в Центр Несокрушимые. Офтальмологи обнаружили, что ситуация с правым глазом пациента гораздо сложнее, чем они ожидали.

Кроме разрыва роговицы, сетчатка также отслоилась. Врачи сначала исправили отслоение, а затем выполнили пересадку роговицы от посмертного донора. Операция прошла успешно.

Сейчас для полного восстановления зрения нужно лишь время. Александра отпустили домой, а уже через месяц он снова вернется в Центр.

На этот раз для протезирования левой ноги. Защитник пообещал дочери, что снова будет ходить и обязательно станцует на ее свадьбе.

Источник и фото: Незламні